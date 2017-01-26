В Лысьве будут судить 23-летнего «уклониста»

Следственный комитет России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Лысьвы. Молодой человек обвиняется в уклонении от службы в армии. По данным следствия, с 2011 по 2016 годы он ни разу не пришёл в местный военкомат на призывную комиссию, хотя был оповещён. При этом уважительных причин для неявки у мужчины не было. Как сообщили в краевом СКР, в ближайшее время материалы дела направят в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.