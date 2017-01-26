Судебные приставы наложили арест на валенки

Судебные приставы Пермского края наложили арест на валенки с целью принудительного взыскания долга. В отделе судебных приставов Чайковского на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с физического лица материального ущерба, причиненного в результате ДТП. Виновник аварии обязан был выплатить пострадавшему более 45 тысяч рублей. Но так как в добровольном порядке долг не погашался, судебный пристав вынес постановления о взыскании денежных средств, находящихся на расчетных счетах должника. В результате большая часть задолженности была списана и перечислена взыскателю. Остаток долга составил около 9 тысяч рублей. В последствии было установлено, что у должника имеется торговая точка по продаже валенок-самокаток. С целью принудительного взыскания остатка долга судебный пристав вышел к месту нахождения торговой точки и наложил арест на 18 пар зимней обуви. В соответствии с действующим законодательством должнику было предоставлено право самостоятельно реализовать арестованный товар. После проведения процедуры самореализации вся сумма долга будет погашена в полном объеме.