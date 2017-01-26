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Пермские спасатели приручили снегоболотоход

снегоболотоход

Пермские спасатели продемонстрируют навыки вождения снегоболотохода. Показательные учения пройдут сегодня. По словам специалистов, только на первый взгляд управлять универсальным вездеходом «Экспедиция-600» просто, езда требует большого мастерства от водителя, ведь данное спасательное средство может развивать скорость до 120 км/ч, при этом у него нет заднего хода. Возможности этого вездехода достаточно большие. Он свободно идет по воде, по льду, снегу. Такое оборудование может заменить скоростной катер летом и снегоход зимой. Техника предназначена для оперативной доставки спасателей к месту возникновения чрезвычайных ситуаций, а также для выполнения поисково-спасательных работ. Болотоход можно использовать для спасения на воде в зимний период, например, такая помощь может понадобиться рыбакам, а также на территории лесов или для проезда к отдаленным дачным участкам.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.01.2017 в 12:51 в рубрике - Новости радиоканалов

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