Внимание: отключены светофоры
Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, сегодня утром отключили светофоры на улицах Луначарского и Героев Хасана. Дорожные объекты не работают на перекрестке улиц Луначарского и Сибирской. Также светофор отключен с утра на пресечении улицы Героев Хасана и улицы Усольской. Водителей просят быть внимательными и осторожными при проезде данных перекрестков.
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