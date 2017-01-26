Внимание: отключены светофоры

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, сегодня утром отключили светофоры на улицах Луначарского и Героев Хасана. Дорожные объекты не работают на перекрестке улиц Луначарского и Сибирской. Также светофор отключен с утра на пресечении улицы Героев Хасана и улицы Усольской. Водителей просят быть внимательными и осторожными при проезде данных перекрестков.