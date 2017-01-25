Подари тепло - свяжи носки

Пермячек приглашают связать теплые вещи для бездомных. В начале 2017 года пермячка Наталья Логинова объявила о старте акции «Подари тепло», и предложила обеспечить бездомных теплыми носками и варежками. На ее призыв откликнулись 12 вязальщиц и 7 магазинов пряжи в разных районах Перми. Магазины служат местом, куда можно принести пряжу, а также готовые изделия. Акция для бездомных проходит впервые, ранее было организовано вязание одежды для малоимущих и многодетных семей.