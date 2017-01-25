Флешмоб: Малыши «обняли» детский сад

В пермском детском саду №49 в преддверии Всемирного дня объятий прошел необычный флешмоб. В течение всего дня и на занятиях, и на прогулках педагоги с детьми говорили о добре, любви, внимании и уважении к людям. 300 девчонок и мальчишек здоровались друг с другом, жали друг другу руки, улыбались и дарили друг другу теплые объятия. По словам воспитанников детского сада: «Обнимают, когда любят и заботятся». В завершении дня дети окружили здание детского сада, как будто обняв его. Дети старших групп помогали малышам, еще не умеющим держаться за руки, объясняли им, что детский сад один, а людей так много, что можно его обнять.

21 января во всем мире отмечается День объятий, и пермяки принимают в нем самое непосредственное участие. Ученые говорят, что объятия очень даже полезны для здоровья. Они стимулируют деятельность нервной системы, повышают иммунитет и уровень гемоглобина в крови, а также способствуют выработке особого гормона, который влияет на хорошее самочувствие и положительное отношение к миру.