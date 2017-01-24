Пермяки отмечают Международный день эскимо
Пермяки отмечают Международный день эскимо. Сувениры, билеты в кино и мороженное ждут тех, кто примет участие в викторинах. Желающим предстоит сразиться в конкурсе и ответить на всевозможные вопросы о мороженом. Тех, кто одержит победу, ждут специальные подарки. Как рассказали организаторы, приятные сюрпризы приготовлены не только для победителей. Остальных также ждут сладости и сувениры. Праздник проходит на площадке кинотеатра "КиноМакс" в ТРК «Столица».
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