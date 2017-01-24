Дороги-2017: в мэрии расставили приоритеты

Мэрия Перми огласила приоритеты дорожной политики на 2017 год. По сообщению администрации, особое внимание в 2017 году будет уделено пешеходным дорожкам и трамвайным путям. Для удобства пешеходов будет отремонтирован подземный пешеходный переход через Шоссе Космонавтов возле печатной фабрики «Гознак». В капремонте в 2017 году особое внимание будет уделено мостам и путепроводам. А самым масштабным объектом этого года станет старт реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Будет снесен имеющийся железнодорожный путепровод и построен новый. Это позволит в будущем расширить проезжую часть. На Северной дамбе обновят трамвайные пути. На путепроводах по Шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка, через ручей Грязный по ул. Первомайской и по ул. Целинной будут отремонтированы деформационные швы и уложено новое асфальтовое покрытие. На конечных остановках в микрорайонах Заостровка, Левшино и Ераничи будут оборудованы разворотные кольца. На ремонт дорог в Перми направлено из федерального бюджета 500 млн рублей в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».