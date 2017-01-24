Оставленный без присмотра ребенок поджег елку и погиб при пожаре
Трагический случай произошел в Губахе. 30-летняя местная жительница ушла и оставила своего трехлетнего сына запертым в квартире почти на сутки. Оставшись один, мальчик стал играть и поджег искусственную елку. Новогодние украшения на ней моментально вспыхнули, в квартире образовалось сильное задымление. В результате малыш погиб от отравления продуктами горения. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Женщине может грозить до двух лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
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