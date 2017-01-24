Семью Казаковых назвали многодетной семьей года

Прикамская семья Казаковых вошла в список победителей в номинации «Многодетная семья» Всероссийского конкурса «Семья года 2016», который проводится при поддержке Минтруда России, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Для участия в конкурсе поступило 294 заявки из 79 субъектов России. В номинации «Многодетная семья» было представлено 70 семей. Решением Оргкомитета в перечень семей-победителей по этой номинации - 22 семьи. В конкурсе участвуют активные семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи, уделяется внимание творчеству и искусству, эстетическому воспитанию детей, приобщению их к культурно-историческому наследию, национальной культуре, члены семьи отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами.