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Семью Казаковых назвали многодетной семьей года
Прикамская семья Казаковых вошла в список победителей в номинации «Многодетная семья» Всероссийского конкурса «Семья года 2016», который проводится при поддержке Минтруда России, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Для участия в конкурсе поступило 294 заявки из 79 субъектов России. В номинации «Многодетная семья» было представлено 70 семей. Решением Оргкомитета в перечень семей-победителей по этой номинации - 22 семьи. В конкурсе участвуют активные семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи, уделяется внимание творчеству и искусству, эстетическому воспитанию детей, приобщению их к культурно-историческому наследию, национальной культуре, члены семьи отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами.
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