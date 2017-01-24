Полиция открыта для «Студенческого десанта»

В Прикамье проходит традиционная Всероссийская акция «Студенческий десант». Она позволяет учащимся вузов и средних специальных образовательных учреждений пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и изнутри познакомиться с деятельностью полиции.Только в Перми в акции примут участие более пятисот студентов из разных учебных заведений. Они посетят экспертно-криминалистический центр, кинологическую службу, дежурную часть, ГИБДД. В ряде территориальных подразделений МВД молодые люди вместе с полицейскими будут патрулировать улицы, следить за соблюдением правил дорожного движения, выйдут в рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми. Акция «Студенческий десант» продлится в регионе до 24 января.