Морозы скоро вернутся

На смену снегопадам в Пермский край в ближайшие дни вернутся 30-градусные морозы. Похолодание ожидается в середине недели, предупреждают синптики. 23 января вероятны снегопады и кратковременное, но существенное повышение температуры в южной части Прикамья. Температура воздуха днем по краю составит -7…-12°, в Перми будет в районе -9°. В дальнейшем метеорологи ожидают вторжение на Урал арктического воздуха. В Пермском крае морозы ударят в ночь на среду, 25 января. В Перми температура воздуха опустится до -24°, днем будет незначительно теплее, около -21°. Самой холодной станет ночь на четверг: в Перми похолодает до -26°, а на севере края столбики термометра преодолеют 30-градусную отметку. Незначительно ослабление морозов синоптики обещают лишь к концу недели.