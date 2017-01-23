Успеть за 15 минут: новые нормы приема пациентов

Министерство здравоохранения России утвердило нормы времени на выполнение работ по оказанию медицинских услуг в поликлиниках. Нормативы рассчитывались на основании исследований, проведённых в нескольких субъектах страны. Теперь врачу-кардиологу Минздрав рекомендует выделять пациенту 24 минуты, врачу-эндокринологу - 19 минут, врачу-стоматологу-терапевту- 44 минуты, на посещение участкового педиатра и терапевта отведено 15 минут, семейный врач должен уделить пациенту 18 минут, невролог 22 минуты, оториноларинголог 16 минут, офтальмолог 14 минут. Время на оказание медицинской помощи может меняться в зависимости от ситуации в каждом регионе индивидуально, но одно остаётся неизменным- на заполнение документации должно уходить не более 35% любого отведённого времени. Нормы будут носить рекомендательный характер.