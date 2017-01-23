Над Пермью закружили ястребы

В Перми замечены ястребы. В холодную погоду хищные птицы появились в Закамске, Мотовилихе и на Гайве. Орнитологи объясняют появление пернатых в городских кварталах проблемами с едой в традиционных местах обитания. Минувшее похолодание вынудило хищников мигрировать ближе к человеку. Взрослые особи довольно крупные: самцы достигают веса в килограмм и более, размах крыльев до метра; самки чуть крупнее. "Ловят грызунов, голубей, серых куропаток. Хищники предпочитают истреблять мелких пернатых целыми стаями", - говорит пермский биолог Нелли Алексеева. Добытую пищу ястребы редко едят прямо на месте, предпочитая унести её в лесополосу. Конфликтовать с людьми тетеревятники обычно не рискуют. При приближении человека птицы обычно взмывают резко вверх и стараются оперативно ретироваться.