Попали в Сеть

Все возрасты покорны не только любви, но и учебе. В Прикамье порядка 600 пенсионеров обучились компьютерной грамотности в 2016 году. Обучение пенсионеров проходило с сентября по декабрь. Им показали основы работы с компьютером, офисными приложениями, электронной почтой, интернетом и сетевыми средствами коммуникаций. Научили основам работы с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, порталом электронных государственных услуг. Мероприятие проводится с 2015 года за счет средств краевого бюджета и финансирования Пенсионного фонда РФ. Обучение старшего поколения владению техникой позволяет вышедшим на пенсию людям адаптироваться в информационной среде, поддерживать связи, преодолевать социальную изоляцию.