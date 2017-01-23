Попали в Сеть
Все возрасты покорны не только любви, но и учебе. В Прикамье порядка 600 пенсионеров обучились компьютерной грамотности в 2016 году. Обучение пенсионеров проходило с сентября по декабрь. Им показали основы работы с компьютером, офисными приложениями, электронной почтой, интернетом и сетевыми средствами коммуникаций. Научили основам работы с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, порталом электронных государственных услуг. Мероприятие проводится с 2015 года за счет средств краевого бюджета и финансирования Пенсионного фонда РФ. Обучение старшего поколения владению техникой позволяет вышедшим на пенсию людям адаптироваться в информационной среде, поддерживать связи, преодолевать социальную изоляцию.
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