Сделай шаг логический, поступай в педагогический
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет провел День открытых дверей. В программе мероприятия - встречи с руководством вуза и деканами факультетов, общение со студентами, мастер-классы, экскурсии по научным лабораториям и мастерским, конкурсы и интерактивные игры. Для гостей вуза провели экскурсии в зоологический, ботанический и анатомический музеи, в музей археологии и этнографии. Будущие абитуриенты увидели презентации факультетов и образовательных программ, а также посетили экспресс-тренинг «Психологические основы успеха» и круглые столы о перспективах трудоустройства.
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