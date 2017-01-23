Сделай шаг логический, поступай в педагогический

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет провел День открытых дверей. В программе мероприятия - встречи с руководством вуза и деканами факультетов, общение со студентами, мастер-классы, экскурсии по научным лабораториям и мастерским, конкурсы и интерактивные игры. Для гостей вуза провели экскурсии в зоологический, ботанический и анатомический музеи, в музей археологии и этнографии. Будущие абитуриенты увидели презентации факультетов и образовательных программ, а также посетили экспресс-тренинг «Психологические основы успеха» и круглые столы о перспективах трудоустройства.