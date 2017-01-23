Пресс-клуб: Журналистика как диагноз
Юрий Филимонов: "Общаюсь с будущим работником здравоохранения. Для меня, гуманитария, сложно понять, что такое "система профилактики рецидивов и метастазов рака путем радикального удаления опухоли единым блоком в пределах здоровых тканей вместе с системой регионарного лимфооттока." Но где-то это перекликается с пермской политикой. Тем не менее, в Пресс-клубе поговорили о будущем нашей журналистики. Я помню, какие жаркие споры вызвали мои нелестные высказывания о нынешних представителях четвертой власти. Ну, в общем, не судите строго".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермяки повышают гемоглобин обнимашками
«Джазовые нестандарты» - эксклюзив от «Млады»
В Перми стартует конкурс «Учитель года -2017»
Пирамида «Алмида» заманивала клиентов высокими процентами
Компенсации, индексации и соцподдержка
Есть работа!
Манеж «Спартак» закрыт
Два взгляда на геопоэтику Перми
В Усть-Качке и Юго-Камском построят детские школы искусств
У депутатов ЗС закончились каникулы
Добавить комментарий: