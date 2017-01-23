Пресс-клуб: Журналистика как диагноз

Юрий Филимонов: "Общаюсь с будущим работником здравоохранения. Для меня, гуманитария, сложно понять, что такое "система профилактики рецидивов и метастазов рака путем радикального удаления опухоли единым блоком в пределах здоровых тканей вместе с системой регионарного лимфооттока." Но где-то это перекликается с пермской политикой. Тем не менее, в Пресс-клубе поговорили о будущем нашей журналистики. Я помню, какие жаркие споры вызвали мои нелестные высказывания о нынешних представителях четвертой власти. Ну, в общем, не судите строго".