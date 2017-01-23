Пермяки повышают гемоглобин обнимашками
Международный день объятий празднуют по всему миру 21 января начиная с 1986 года. Free Hugs - международное движение, участники которого выходят на улицы и предлагают незнакомым людям свои объятия. Главная задача таких флешмобов - сломать стереотипы, раскрепостить пермяков и просто сделать кого-нибудь счастливым.
В Перми участники собираются в трех точках – это арт-объект «Яблоко» у библиотеки Горького, кинотеатр «Кристалл» и ЦУМ, где их встречают кураторы. После сбора начинается движение по направлению к ЦУМу, а позже все вместе идут к Галерее. Все участники держат в руках таблички «Обниму бесплатно». Некоторым за час удается заключить в свои объятья около 100 человек.
Видимо, в век информационных технологий и онлайн -общения не лишним будет проявить теплоту и внимание и подарить часть своего тепла близкому или незнакомому человеку, ведь объятия - искреннее выражение доброты и поддержки.
Психологи утверждают, что обниматься нужно не менее 8 раз в день, причем без всякого повода. Объятия способствуют появлению чувства защищенности и удовлетворяют тактильные потребности, что важно для психического здоровья.
Ученые говорят, что объятия очень даже полезны для здоровья. Они стимулируют деятельность нервной системы, повышают иммунитет и уровень гемоглобина в крови, а также способствуют выработке особого гормона, который влияет на хорошее самочувствие и положительное отношение к миру.
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