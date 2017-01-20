«Джазовые нестандарты» - эксклюзив от «Млады»

Пермский академический хор «Млада» (художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова) на сцене ДК им. Солдатова представит новую концертную программу «Джазовые нестандарты». Это эксклюзивный авторский проект пермского хора «Млада», красочное и яркое шоу. «Джазовые нестандарты» - это уникальное хоровое исполнение джаза, от истоков до современных форм. Произведения будут представлены как a capella, так и в сопровождении Jazz-Band под управлением Заслуженного артиста России Евгения Манцирина. «В программу войдут знаковые композиции Джорджа Гершвина, Эллы Фицджеральд, Джерома Керна, Дюка Эллингтона и других. Джаз - это ощущение свободы, вдохновения, порыва, драйва и воплощение любви к жизни», - рассказали в «Младе».