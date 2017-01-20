В Перми стартует конкурс «Учитель года -2017»

Торжественное открытие очного этапа городского конкурса «Учитель года-2017» состоится сегодня во Дворце детского (юношеского) творчества. На участие в конкурсе, который проводится в 28 раз, в этом году поступило 190 заявок. По результатам представленных видеозаписей уроков и занятий, материалов методических семинаров и управленческих проектов жюри выбрало 91 участника, который прошел в очный этап конкурса. Заявки и работы принимались по пяти номинациям – «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель начальной школы», «Учитель основной и старшей школы», «Социально-педагогическая» и «Команда профессионалов». Очный этап конкурса пройдет в четыре тура, в рамках которых учителя и воспитатели детских садов проведут уроки и мероприятия с детьми из других образовательных учреждений, защитят образовательные проекты, покажут мастер-классы, примут участие в испытании-экспромте «90 минут». В конкурсе «Учитель года-2017» выберут двух абсолютных победителей в номинациях «Учитель» и «Педагог дошкольного образовательного учреждения», одного победителя в социально-педагогической номинации, а также лучшую команду профессионалов. Кроме этого будут разыграны десять призовых мест.