Пирамида «Алмида» заманивала клиентов высокими процентами

Стражи порядка просят откликнуться жителей Прикамья, пострадавших от действий компании «Алмида». Злоумышленники привлекали деньги населения под 240 процентов годовых. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, в 2013 и 2014 годах злоумышленники арендовали помещение под офис по адресу: г. Пермь, улица Ленина, 50. В Интернете они разместили информацию для населения о привлечении краткосрочных инвестиций в компании «Almida Finance LTD» и «Almida Group LTD». Лжеинвесторы обещали выплачивать 240 процентов годовых и выше. На самом деле механизм выплаты дохода предполагался по принципу финансовой пирамиды, сообщают в краевой полиции. На сегодняшний день в Перми и Кизеле потерпевшими признаны 20 человек. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Всех, кто пострадал от деятельности компании «Алмида», полиция просит обратиться в отдел полиции №6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по Перми по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 44. Телефон: 8 (342) 218-88-43.