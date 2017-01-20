Компенсации, индексации и соцподдержка

В Прикамье с 1 января на 5,3% проиндексированы ежегодная денежная выплата ветеранам труда и компенсация на оплату ЖКУ для многодетных малоимущих семей. В связи с индексацией средства краевого бюджета на предоставление выплат увеличены на 26,8 млн рублей. Социальной поддержкой планируется обеспечить более 99 тысяч человек. Напомним, по инициативе губернатора Виктора Басаргина с 1 января 2016 года в Пермском крае введена компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов для пожилых граждан старше 70 лет. В прошлом году для предоставления данной меры социальной поддержки привлечены средства федерального бюджета в сумме 23 млн рублей. Это позволило компенсировать расходы на уплату взносов на капитальный ремонт более 20 тысячам граждан пожилого возраста.