Есть работа!

В 2016 году служба занятости Перми трудоустроила 6 тыс. 599 человек. Больше всего людей устроились на работу в сферу торговли и общепита: бухгалтер, менеджер, продавец, водитель, кладовщик, кассир, торговый агент, официант, повар, администратор зала. Также многие ушли в сферу промышленности – экономистами, директорами и начальниками цеха, инженерами, главными бухгалтерами, менеджерами, электромонтерами, слесарями. Трудоустройство шло и на рабочие места с неквалифицированным трудом – подсобные рабочие, уборщики, грузчики, дворники, горничные. Самыми редкими профессиями в 2016 году стали планшетист, доводчик-притирщик, зуборезчик, инкассатор, капитан на морском судне, зубной техник, пескоструйщик, ревизор, ювелир-филингранщик. Большинство получили постоянную работу, остальные трудоустроены по программам временной занятости. В начале января в банке вакансий значилось 5305 свободных рабочих мест. В службу занятости можно обратиться в рамках работы выставки «Образование и карьера».