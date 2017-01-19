Манеж «Спартак» закрыт
Детские секции в Легкоатлетическом манеже «Спартак» на улице Рабочей, 9 краевого центра закрыты для посещений, как и сам манеж. Теперь дети будут тренироваться в залах игровых видов спорта в манеже СК Сухарева. На публичной кадастровой карте участок манежа теперь обозначен как площадка для многоквартирной застройки. Площадь участка составляет 15 765 кв. м. Напомним, манеж был выставлен на торги за долги в размере более 239 млн рублей. На торгах не было ни одного желающего купить учреждение, поэтому было решено изменить зонирование участка.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Два взгляда на геопоэтику Перми
В Усть-Качке и Юго-Камском построят детские школы искусств
У депутатов ЗС закончились каникулы
Как стать звездой телевидения
Для кого крещенские купания опасны для жизни
Научись играть в го
Нарушаем?!
Пенсионный Фонд проводит первую в 2017 году «прямую линию»
«Кочки» безопасности
Александровск спасла от темноты прокуратура
Добавить комментарий: