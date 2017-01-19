Манеж «Спартак» закрыт

Детские секции в Легкоатлетическом манеже «Спартак» на улице Рабочей, 9 краевого центра закрыты для посещений, как и сам манеж. Теперь дети будут тренироваться в залах игровых видов спорта в манеже СК Сухарева. На публичной кадастровой карте участок манежа теперь обозначен как площадка для многоквартирной застройки. Площадь участка составляет 15 765 кв. м. Напомним, манеж был выставлен на торги за долги в размере более 239 млн рублей. На торгах не было ни одного желающего купить учреждение, поэтому было решено изменить зонирование участка.