В Музее современного искусства PERMM сегодня пройдет «Кураторский четверг». В рамках мероприятия состоится выставка «Геопоэтика. Новое искусство Перми», на которой профессор Пермского университета Владимир Абашев выступит с открытой лекцией «Между Медведем и Молотовым». Он расскажет о символических и визуальных изображениях Перми в произведениях культуры и искусства. Лекция состоится в 18.00, а сразу после неё в 19.30 вечер продолжится кураторской экскурсией по выставке «Геопоэтика. Новое искусство Перми», которую проведёт искусствовед Анна Суворова. «Таким образом, за один вечер в Музее будет представлено два взгляда на геопоэтику Перми – филологический и искусствоведческий. Чей взгляд ему ближе – решит зритель», – рассказывают организаторы события. Вход по билетам в музей.