В Усть-Качке и Юго-Камском построят детские школы искусств

В двух селах Пермского района планируют построить детские школы искусств. Новые учебные заведения появятся в Усть-Качке и в Юго-Камском. На площадке госзакупок размещены два аукциона на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации. Оба контракта оцениваются в 1,6 млн рублей. На эти деньги планируется провести геодезические и геологические изыскания, составить топографические планы местности, составить проекты зданий и их коммуникаций. Предполагается, что проекты будут немного различаться. В обеих школах будет кабинет живописи, зал на 47 человек со сценой, по два класса фортепиано. Будет небольшой класс теоретических дисциплин, а также библиотека. Оба проекта предполагают классы хореографии с раздевалками и душевыми для мальчиков и девочек. Школа в Усть-Качке также получит кабинет скульптуры с местом для обжига. Здания будут двухэтажными. Результаты обоих аукционов подведут сегодня, 19 января.