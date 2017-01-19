У депутатов ЗС закончились каникулы

Первое пленарное заседание Законодательного собрания состоится в ближайшие два дня. В рамках "правительственного часа" депутатам будет представлен доклад и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Сергея Филимонова: "О реализации мероприятий по решению вопросов граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены". Кроме того, в повестке значатся вопросы упорядочивания налоговой базы по т. н. «упрощенке», механизмы реализации государственно-частного партнерства, приведение к нормативам имеющихся законопроектов.