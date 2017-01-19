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У депутатов ЗС закончились каникулы

ЗС

Первое пленарное заседание Законодательного собрания состоится в ближайшие два дня. В рамках "правительственного часа"  депутатам будет представлен доклад и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Сергея Филимонова: "О реализации мероприятий по решению вопросов граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены".  Кроме того, в повестке значатся вопросы  упорядочивания налоговой базы по т. н. «упрощенке», механизмы реализации государственно-частного партнерства, приведение к нормативам имеющихся законопроектов. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 19.01.2017 в 13:07 в рубрике - Новости радиоканалов

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