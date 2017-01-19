Как стать звездой телевидения
"Для того, чтобы быть звездой телевидения, нужно иметь не только привлекательную внешность , но и богатый внутренний мир. Для журналиста самое главное - умение работать в реальных условиях, а не просто знать азы теории!".
В конце ноября участники продюсерского центра «Континентальный стиль»(г.Пермь) в очередной раз побывали у своих давнишних друзей и партнёров «Московского Института Телевидения и Радиовещания Останкино» с целью прохождения стажировки и повышения уровня профессионального мастерства. За время пребывания в Детской академии пермские ребята посетили несколько профильных занятий с целью того, чтобы стать на шаг ближе к будущей профессии. В прямом эфире на "Маяке" - участники проекта, - дети и руководитель студии "Континентальный стиль" Наталья Старцева.
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