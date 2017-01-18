Для кого крещенские купания опасны для жизни
В крещенскую ночь многие православные планируют по традиции окунуться в прорубь. Краевой Минздрав предупреждает: купание в ледяной воде полезно не для всех. Оно небезопасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющих перепады артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Им категорически запрещено окунаться в ледяную воду, как и людям с признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. Обряд не принесет пользы пожилым людям и маленьким детям. Тем же, кто рискнул окунуться в ледяную купель, врачи рекомендуют перед купанием разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Не следует находиться в проруби более минуты, не рекомендуется также погружение с головой. После купания нужно переодеться в сухую одежду и как можно скорее оказаться в тепле. В случае появления признаков обморожения (нарушение чувствительности, чувство онемения и покалывание) необходимо согреть человека, дать горячее питье, укутать одеялами или теплыми вещами. Следует незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. И, конечно, нельзя принимать алкоголь ни перед купанием, ни в случае обморожения.
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