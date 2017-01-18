Научись играть в го

В Перми начинается цикл мастер-классов по игре го. Первое занятие состоится сегодня в Доме Смышляева в 18.30. Го - одна из самых древних и сложных настольных интеллектуальных игр. По некоторым подсчетам количество возможных позиций в игре превышает количество атомов во вселенной. Игра широко распространена в странах Азии и стала частью культуры Китая, Японии и Кореи. Серию занятий для желающих научиться логической настольной игре организует Федерация го Пермского края. Занятия будут проходить в библиотеке имени Пушкина бесплатно. Мастер-классы пройдут в Пушкинке 18, 25 января и 1, 8, 15 февраля, начало занятий в 18:30. Для того, чтобы записаться на занятие, необходимо отправить информацию о себе (ФИО, контакты) на электронную почту perm.baduk@gmail.com.