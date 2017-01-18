Нарушаем?!

Прокуратура Пермского края выявила нарушения законодательства в здравоохранении. Прокуратура Березников провела проверку соблюдения «Краевой психиатрической больницей № 10» порядка проведения медицинского освидетельствования лиц с целью установления факта потребления наркотических средств. Установлено, что в учреждении допускается направление биоматериалов в Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенное в Перми, с нарушением установленного законом 10-дневного срока, что влечет нарушение процессуальных сроков и избежание виновными лицами ответственности. Прокуратура Косинского района установила, что медицинскими работниками «Косинская ЦРБ» не проведены периодические осмотры несовершеннолетних, обучающихся в Муниципальных бюджетных образовательных учреждениях «Пуксибская», «Светличанская», «Чураковская общеобразовательные школы» и др. Медицинским осмотром охвачено менее 50 % образовательных организаций района. По итогам проверок внесены в адрес главных врачей медучереждений представление об устранении нарушений федерального законодательства.