Пенсионный Фонд проводит первую в 2017 году «прямую линию»
С 15 до 17 часов Пенсионный Фонд России проводит первую в 2017 году "прямую линию". Отвечать на вопросы населения будет управляющий Отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук. Среди проблемных вопросов: пенсионное обеспечение в 2017 году, единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей, электронные сервисы ПФР. Телефон прямой линии в Перми: 264-32-04.
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