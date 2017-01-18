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«Кочки» безопасности
С целью дополнительного обеспечения безопасности движения как пешеходов, так и автомобилистов в Перми в этом году планируется установить более 5 километров новых дорожных ограждений, а также порядка 50 искусственных неровностей. Как рассказали в Пермской дирекции дорожного движения, традиционно особое внимание при выборе мест уделяется социальным объектам, а также местам концентрации ДТП. Так, за прошлый год дорожные ограждения были установлены на 52 участках улично-дорожной сети, искусственные неровности оборудованы вблизи 37 нерегулируемых пешеходных переходов. В городе появилось два новых светофорных объекта, что, несомненно, сказалось на статистике ДТП: количество аварий на пермских улицах снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2015.
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