«Кочки» безопасности

С целью дополнительного обеспечения безопасности движения как пешеходов, так и автомобилистов в Перми в этом году планируется установить более 5 километров новых дорожных ограждений, а также порядка 50 искусственных неровностей. Как рассказали в Пермской дирекции дорожного движения, традиционно особое внимание при выборе мест уделяется социальным объектам, а также местам концентрации ДТП. Так, за прошлый год дорожные ограждения были установлены на 52 участках улично-дорожной сети, искусственные неровности оборудованы вблизи 37 нерегулируемых пешеходных переходов. В городе появилось два новых светофорных объекта, что, несомненно, сказалось на статистике ДТП: количество аварий на пермских улицах снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2015.