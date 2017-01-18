Александровск спасла от темноты прокуратура
Уличное освещение в Александровске вернули по требованию прокуратуры. Ранее восемь улиц города остались без уличного освещения из-за ограничений, введенных ПАО «Пермская энергосбытовая компания». Прокуратура города Александровска провела проверку законности отключения электроэнергии на улицах города. По мнению надзорного органа, могли быть нарушены законы «Об электроэнергетике» и «О безопасности дорожного движения». По итогу проверки местный прокурор обратился в суд с иском на компанию-поставщика. Ведомство потребовало возобновить подачу электричества. «Пермская энергосбытовая компания» вернула уличное освещение до решения суда, сообщает краевая прокуратура.
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