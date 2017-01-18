Уволить нельзя оставить - где ставить запятую?

Губернатор Виктор Басаргин до конца текущей недели намерен принять окончательные решения в рамках реформы работы краевого правительства. Об этом он написал в своем интернет-блоге. «Кроме того, что встречаюсь с членами кабинета министров для обсуждения их предложений в рамках проводимой реформы, ежедневно получаю и рассматриваю поступающие предложения о вариантах «перезагрузки» министерств и от промышленников, и от представителей предпринимательского сообщества, и от общественников. Скажу откровенно, приятно удивлен, когда свои предложения присылают и жители Пермского края», - написал губернатор.

28 декабря глава Прикамья подписал распоряжение об отставке краевого правительства. Причиной такого решения стали выводы о ненадлежащем исполнении действующим составом кабинета министров своих полномочий, которые были сделаны на основании оценки показателей по реализации госпрограмм. Отправленные в отставку вице-премьеры и министры продолжают работать в статусе и.о. до формирования нового состава правительства.