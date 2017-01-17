Устали от скандалов: Министерство образования берется за кнут

Министерство образования Пермского края в 2017 году займется борьбой с поборами в школах. Задача, которую поставила руководитель ведомства Раиса Кассина, заключается в сокращении количества обращений родителей по тематике поборов в образовательных учреждениях.

" Я хочу сделать этот проект одним из самых значимых в 2017 году в министерстве образования. Мы будем бороться с поборами, потому что, если честно, все устали от скандалов. Это открытый и массовый проект, я приглашаю всех к сотрудничеству", – рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина.

По словам главы ведомства, пока проект проработан не полностью, но уже ясно, что для родителей создадут памятки, инструкции, а также горячие линии, куда можно будет обращаться по теме поборов. Планируются выезды в школы, проверка документов. Если будут выявлены нарушения, будут привлекать правоохранительные органы.