С приветом из ГУЛАГа

Чайковцев приглашают на выставку "Папины письма". Экспозиция посвящена одной из трагических страниц в истории нашего государства – политическим репрессиям. Открытие выставки "Папины письма" состоится в зале Чайковского краеведческого музея. На выставке представлены подлинные материалы – документы из семейных архивов, рисунки, письма арестованных в тридцатые и сороковые годы по политическим мотивам журналистов, врачей, педагогов, учёных, рабочих, инженеров. В своих посланиях они пишут не о трудностях их жизни, а о вечных ценностях. Письма отражают непростые судьбы людей, ставших частью микроистории государственной системы подавления.