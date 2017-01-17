← В Перми появилось уникальное оборудование для лечения псориаза
Устали от скандалов: Министерство образования берется за кнут →
С приветом из ГУЛАГа
Чайковцев приглашают на выставку "Папины письма". Экспозиция посвящена одной из трагических страниц в истории нашего государства – политическим репрессиям. Открытие выставки "Папины письма" состоится в зале Чайковского краеведческого музея. На выставке представлены подлинные материалы – документы из семейных архивов, рисунки, письма арестованных в тридцатые и сороковые годы по политическим мотивам журналистов, врачей, педагогов, учёных, рабочих, инженеров. В своих посланиях они пишут не о трудностях их жизни, а о вечных ценностях. Письма отражают непростые судьбы людей, ставших частью микроистории государственной системы подавления.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
В Перми появилось уникальное оборудование для лечения псориаза
Коллекторы станут добрее
Пермский «Космос» - из льда и снега
«Кроссовер» в органном зале
Капремонт: более 20 тысяч пенсионеров получили компенсацию
В Кунгуре объявилась «липовая» наличность
В Перми установят более двух тысяч новых знаков
В Прикамье проведут Всероссийский «День снега»
Пермяки любуются Утренней звездой
В России отмечают День работника прокуратуры
Добавить комментарий: