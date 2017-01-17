В Перми появилось уникальное оборудование для лечения псориаза

В Прикамье освоен еще один вид высокотехнологичной медицинской помощи. Впервые в Пермском крае лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) получена по профилю «дерматовенерология». В Пермском краевом кожно-венерологическом диспансере установлено уникальное оборудование - современный комплекс для фототерапии дерматозов. Более 120 пациентов в год смогут получить это лечение бесплатно, в рамках ОМС. При помощи фототерапии достигается хороший терапевтический результат при таких хронических заболеваниях, как псориаз, атопический дерматит, аллопеция, витилиго, склеродермия и других дерматозах. Это лечение позволяет удлинить межрецидивный период у пациентов в несколько раз – до 2-3 лет и, таким образом, предупредить осложнения, возникающие вследствие заболеваний кожи. Фототерапевтический комплекс позволит существенно повысить качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным дерматологического профиля на территории Пермского края.