Коллекторы станут добрее

В Пермском крае свидетельство на право сбора долгов пока получили только два коллекторских агентства. Как сообщает «Новый компаньон», всего за свидетельствами в службу судебных приставов обратились четыре компании. В конце прошлого года вступил в силу закон о коллекторах. Теперь деятельность фирм, специализирующихся на взыскании долгов, будет контролировать Управление федеральной службы судебных приставов. Коллекторам запрещается причинять вред должнику, применять физическую силу, угрожать ему, а также уничтожать или повреждать имущество. Коллекторам запрещено воздействовать на должника через работодателя или родню, а также общаться с ним с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов - в выходные. Нельзя лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону - более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. За нарушение закона судебные приставы будут штрафовать коллекторов.