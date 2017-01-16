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Пермский «Космос» - из льда и снега

кубок

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в этом году  проходит уже в пятый раз на территории ледового городка.  В столицу Прикамья приехали 40 лучших мастеров снежной и ледовой скульптуры из разных городов России и стран мира. Общая тема, которая объединит всех участников этого года – «Космос». Всего за пять дней мастерам предстоит превратить огромные кубы снега и льда в композиции. Их рабочий день будет продолжаться строго с 9:00 до 19:00. «Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп – своеобразный марафон, требующий от участников не только максимум умений и физических возможностей, но и диктующий необходимость работать со сложным материалом в любых погодных условиях», – считают организаторы. Работы, которые создадут скульпторы,  дополнят пространство главного ледового городка Перми и простоят почти до самой весны.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.01.2017 в 17:28 в рубрике - Новости радиоканалов

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