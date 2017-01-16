«Кроссовер» в органном зале
Сегодня состоится заключительный концерт III Международного Рождественского фестиваля в органном концертном зале. Завершится фестиваль 16 января выступлением Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» под управлением народной артистки РФ Светланы Безродной. Оркестр работает в жанре «кроссовер» – синтез классической, легкой танцевальной музыки, джаза, оперетты, массовой песни.
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