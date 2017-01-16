Капремонт: более 20 тысяч пенсионеров получили компенсацию

В прошлом году году компенсацию по оплате взносов на капремонт многоквартирных домов получили более 20 тыс. льготников Пермского края. На эти цели из краевого бюджета было направлено более 23 млн. рублей. В 2017 году на выплату компенсаций по оплате взносов на капремонт домов пожилым людям в региональной казне предусмотрено 69 млн рублей.

С 1 января 2016 года в Пермском крае введена компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов для пожилых граждан старше 70 лет. Компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт домов в размере 50% получают одиноко проживающие неработающие пенсионеры и неработающие семейные пары пенсионного возраста, достигшие 70 лет. А 100% расходов компенсируют этим же категориям граждан, достигшим 80-летнего возраста. Размер компенсации зависит от жилой площади и от размера взноса, она не предоставляется при наличии задолженности по уплате взносов на капремонт домов.