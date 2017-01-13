В Кунгуре объявилась «липовая» наличность

В течение недели в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» поступило четыре сообщения об обнаружении фальшивых денежных купюр. Полицейские выяснили, купюры с признаками подделки, достоинством 1000 рублей, были обнаружены среди наличности, поступившей в банк из магазинов. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, изготовивших и сбывших фальшивые купюры. По данным сотрудников полиции, чаще всего поддельные банкноты пытаются сбыть там, где их не проверяют на специальном оборудовании, например, на рынке или в небольшом магазине. В случае если вам дали сдачу, и среди других купюр была замечена фальшивая, то ни в коем случае не пытайтесь ее отдать другому человеку. Такое действие преследуется законом. Гражданам и сотрудникам сферы торговли полицейские рекомендуют проявлять бдительность при наличных денежных расчетах, и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных личностях или обнаруженных фальшивых денежных средствах. Обращаться можно по телефонам дежурной части 02, с мобильного телефона - 020.