В Перми установят более двух тысяч новых знаков

Дорожные знаки на пермских дорогах в этом году вновь ждет масштабное обновление. Для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов будет установлено более двух тысяч новых знаков. По словам специалистов, в первую очередь будут устанавливаться знаки: «Дети», «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», а также знаки приоритета вблизи социальных учреждений. Также знаки устанавливаются в местах концентрации ДТП, на основе собственного мониторинга и обращений жителей города. Напомним, в Перми сейчас установлено около 35 тысяч дорожных знаков. За их содержание отвечают подрядчики, которые восстанавливают деформированные, выцветшие знаки, демонтируют незаконно установленные знаки.