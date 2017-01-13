В Перми установят более двух тысяч новых знаков
Дорожные знаки на пермских дорогах в этом году вновь ждет масштабное обновление. Для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов будет установлено более двух тысяч новых знаков. По словам специалистов, в первую очередь будут устанавливаться знаки: «Дети», «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», а также знаки приоритета вблизи социальных учреждений. Также знаки устанавливаются в местах концентрации ДТП, на основе собственного мониторинга и обращений жителей города. Напомним, в Перми сейчас установлено около 35 тысяч дорожных знаков. За их содержание отвечают подрядчики, которые восстанавливают деформированные, выцветшие знаки, демонтируют незаконно установленные знаки.
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