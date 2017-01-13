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В Прикамье проведут Всероссийский «День снега»

лыжники

15 января на горнолыжном курорте «Такман» (Чусовой) в рамках World Snow Day  будет проводиться Всероссийский «День снега». В мире этот праздник начали отмечать с зимы 2012 года. В первый год проведения праздника в нём приняли участие более 20 стран мира. В России первый Международный День снега отмечался всего в нескольких регионах, на крупных горнолыжных курортах страны. Зиму в нашей стране любят и с каждым годом мероприятие становится более масштабным. Центральной площадкой «Всероссийского дня снега» в Пермском крае в этом году стал горнолыжный курорт «Такман». Мероприятие  проводится при поддержке Минспорта России, Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, Ассоциации лыжных видов спорта России и региональной федерации сноуборда Пермского края. 

В День снега пермяков ждут народные гулянья и катание на лыжах и сноубордах. Участников и гостей «Дня снега» ждут незабываемая атмосфера зимнего действа, конкурсы на открытом воздухе, игра в снежки, соревнования по зимним видам спорта: параллельный слалом-гигант для любителей горных лыж и сноуборда в абсолютном зачёте, памятные подарки и сертификаты.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 13.01.2017 в 11:09 в рубрике - Новости радиоканалов

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