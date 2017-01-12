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Пермяки любуются Утренней звездой

телескоп

Сегодня пермяки вновь могут наблюдать Венеру или как её ещё называют - «Утреннюю звезду". В 17.59 планету можно будет увидеть в южном секторе неба, в созвездии Водолей. Совсем рядом с Венерой окажется Марс - неяркая красная звезда. Как пояснили нам в Пермском планетарии, в новогодние праздники пермяки могли рассмотреть на вечернем небе яркую синеватую звезду - Венеру. По своим размером она немного уступает Земле, а ее плотная атмосфера отражает куда больше солнечного света, чем земная. Поэтому эта планета - самый яркий объект на небе после Солнца и Луны, ее видно даже днем, а вот поздно ночью Венера "пропадает", так как ее орбита куда меньше, чем у Земли. Наблюдать "Утреннюю звезду" лучше всего вблизи момента элонгации. Это такое расположение планет и Солнца, при котором наблюдаемая с Земли планета наиболее освещена и удалена от Солнца. 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 12.01.2017 в 17:20 в рубрике - Новости радиоканалов

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