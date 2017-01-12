12 января в России отмечают День работника прокуратуры Российской Федерации. Как официальный этот праздник появился сравнительно недавно - впервые его отметили в 1996 году. Но дата 12 января выбрана не просто так - история уходит корнями в 1722 год, когда 12 января Петром Первым было принято решение о создании поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате. Таким образом эту дату можно считать днем рождения института российской прокуратуры.