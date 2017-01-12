Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← Как противостоять интернет-мошенникам?

В России отмечают День работника прокуратуры

прокуратура

12 января в России отмечают День работника прокуратуры Российской Федерации. Как официальный этот праздник появился сравнительно недавно -  впервые его отметили в 1996 году. Но дата 12 января выбрана не просто так - история уходит корнями в 1722 год, когда 12 января Петром Первым было принято решение о создании поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате. Таким образом эту дату можно считать днем рождения института российской прокуратуры. 

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 12.01.2017 в 14:54 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Как противостоять интернет-мошенникам?

Пермякам помогут сэкономить на детском отдыхе

За холод в детском саду наказали заведующую

Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ

Полицейские изъяли 10 тысяч литров нелегального алкоголя

Аллея тепла: Пермяки «согреют» деревья

Пальмовое масло - жирным шрифтом

Пермяки взяли награды конкурса «Волшебный лед Сибири»

Программа «Земский доктор» расширяется

Покормите зимующих птиц


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Как противостоять интернет-мошенникам?

Обратите внимание

в Перми

В России отмечают День работника прокуратуры

Как официальный этот праздник появился сравнительно недавно - впервые его отметили в 1996 году.
читать12.01.2017 в 14:54
Метки: в Перми, в России, Общество

Как противостоять интернет-мошенникам?

В Прикамье отмечен рост мошеннических действий при осуществлении частных сделок купли-продажи на сайтах бесплатных объявлений и соцсетях.
читать12.01.2017 в 14:34
Метки: в Перми, Общество

Пермякам помогут сэкономить на детском отдыхе

В Перми начался прием заявлений на компенсацию оплаты путевок в детские лагеря. Выдача сертификатов и компенсаций будет оказываться по принципу нуждаемости.
читать12.01.2017 в 14:08
Метки: в Перми, Общество

«Город» рухнул, кого придавило?

Небывалый ажиотаж в суде вызвала апелляция на смягчение приговора руководителя скандально известного кредитного кооператива «Город» Дмитрия Колесникова.
смотреть читать12.01.2017 в 13:00
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Общество, Преступления, Деньги

Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

В главном ледовом городке Перми на эспланаде полным ходом идет подготовка к конкурсу Зимний вернисаж.
смотреть читать12.01.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

в России

В России отмечают День работника прокуратуры

Как официальный этот праздник появился сравнительно недавно - впервые его отметили в 1996 году.
читать12.01.2017 в 14:54
Метки: в Перми, в России, Общество

«Город» рухнул, кого придавило?

Небывалый ажиотаж в суде вызвала апелляция на смягчение приговора руководителя скандально известного кредитного кооператива «Город» Дмитрия Колесникова.
смотреть читать12.01.2017 в 13:00
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Общество, Преступления, Деньги

Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

В главном ледовом городке Перми на эспланаде полным ходом идет подготовка к конкурсу Зимний вернисаж.
смотреть читать12.01.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

Рабочий день курильщиков могут продлить

Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков.
читать12.01.2017 в 11:33
Метки: в России, Общество

Святки - время узнать свою судьбу

В Пермском крае продолжается святочная неделя, а с ней и старый спор людей светских и верующих, что такое традиционные гадания.
смотреть читать11.01.2017 в 14:15
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, в Перми, в России
Лента новостей RSS каналы

В России отмечают День работника прокуратурыВ России отмечают День работника прокуратуры

Как противостоять интернет-мошенникам?Как противостоять интернет-мошенникам?

Пермякам помогут сэкономить на детском отдыхеПермякам помогут сэкономить на детском отдыхе

«Город» рухнул, кого придавило?«Город» рухнул, кого придавило?

Лёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптурЛёд, пила и фантазия: Пермь готовится к открытию Фестиваля ледовых скульптур

Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»

Селфи с Шерлоком - легкоСелфи с Шерлоком - легко

Рабочий день курильщиков могут продлитьРабочий день курильщиков могут продлить

Обознался: В Добрянке охотник смертельно ранил товарищаОбознался: В Добрянке охотник смертельно ранил товарища

Разбойника, напавшего на сотрудницу кафе, отправили в тюрьмуРазбойника, напавшего на сотрудницу кафе, отправили в тюрьму

Зрителей «У Моста» напугали до чёртиковЗрителей «У Моста» напугали до чёртиков

Новый спортзал в Кочево: не успели открыть, а уже все разваливаетсяНовый спортзал в Кочево: не успели открыть, а уже все разваливается

Лобовое ДТП: На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две фурыЛобовое ДТП: На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две фуры

Ул. Карпинского станет ширеУл. Карпинского станет шире

Всё строго по рецепту, включая антибиотикиВсё строго по рецепту, включая антибиотики

За холод в детском саду наказали заведующуюЗа холод в детском саду наказали заведующую

Иностранец пытался подкупить офицера ФСБИностранец пытался подкупить офицера ФСБ

«Галерея туфельки» открывает мир Снежной Королевы«Галерея туфельки» открывает мир Снежной Королевы

Неделя православного кино стартовала в ПермиНеделя православного кино стартовала в Перми

В центре Перми появилась придуманная деревня МорозовкаВ центре Перми появилась придуманная деревня Морозовка

249 многодетных семей Перми получили земельные участки249 многодетных семей Перми получили земельные участки

Заходи на огонёк в ледовый городокЗаходи на огонёк в ледовый городок

«Сочельник» в Губернии«Сочельник» в Губернии

Вольная борьба: Разбуди в себе ЧемпионаВольная борьба: Разбуди в себе Чемпиона

В Прикамье подросток умер после укуса кошкиВ Прикамье подросток умер после укуса кошки

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru