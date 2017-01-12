Как противостоять интернет-мошенникам?

В Прикамье отмечен рост мошеннических действий при осуществлении частных сделок купли-продажи товаров или пользования услугами на сайтах бесплатных объявлений и соцсетях. Злоумышленники выдают себя за добросовестных покупателей с целью получения реквизитов банковского счета продавцов, достаточных для дистанционного списания их денежных средств. Полиция предупреждает: чтобы сохранить свои деньги необходимо соблюдать простые правила, а именно: не называйте конфиденциальные данные банковской карты посторонним лицам, не сообщайте PIN-код и CVV2-код (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. - Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, убедив их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить какие-либо сведения о себе.