Пермякам помогут сэкономить на детском отдыхе

В Перми начался прием заявлений на компенсацию оплаты путевок в детские лагеря. В соответствии с законом Пермского края в этом году будет осуществляться дифференцированный подход к оказанию материальной помощи. Родители смогут получить ее в виде компенсации или сертификата. Выдача сертификатов и компенсаций будет оказываться по принципу нуждаемости в зависимости от социального статуса или уровня дохода семьи, поскольку вступил в силу краевой закон об организации отдыха и оздоровления. Если у семьи есть статус «малоимущая многодетная» или в ней есть дети в социально-опасном положении или дети-инвалиды, она имеет право на стопроцентную оплату средней стоимости путевки. Если доход на одного члена семьи менее двух прожиточных минимумов, поддержка составляет 70%. Если доход одного члена семьи равен от двух до трех прожиточных минимумов, поддержка составляет 30%. Отметим, компенсация перечисляется родителю или законному представителю только по факту нахождения ребенка в лагере и оплаты путевки. Сертификаты начнут выдавать в марте, когда постановлением правительства Пермского края будет утверждена расчетная стоимость путевки на 2017 год.