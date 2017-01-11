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← Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ

За холод в детском саду наказали заведующую

детсад

В Кизеле оштрафовали заведующую детского сада, в котором замерзали дети. Родители дошкольников, посещавших детский сад №5, пожаловались в прокуратуру на низкую температуру в учреждении. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что здание некачественно подготовили к отопительному сезону. В частности, в неудовлетворительном состоянии находились окна и дверные проемы. Краевой Роспотребнадзор оштрафовал заведующую дошкольным учреждением на 3 тыс. рублей. Кроме того, женщина и начальник управления образования администрации Кизела получили замечания. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, сейчас нарушения устранены. Также в бюджет города на 2017 год заложены деньги на замену в учреждении оконных блоков.

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 11.01.2017 в 18:46 в рубрике - Новости радиоканалов

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